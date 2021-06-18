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Смертельная авария в Калинковичском районе. Погибла 20-летняя девушка, 23-летний пассажир и водитель с травмами доставлены в больницу. По данным ГАИ, 24-летний шофер находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что он лишен права управления. По предварительной информации, около двух часов ночи молодой человек не справился с управлением, и машина врезалась в дерево. От удара автомобиль загорелся. На месте происшествия работали медики, сотрудники ГАИ, МЧС и следователи. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.