ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Смертельная авария в Калинковичском районе: погибла 20-летняя девушка

18.06.2021 14:39 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Смертельная авария в Калинковичском районе. Погибла 20-летняя девушка, 23-летний пассажир и водитель с травмами доставлены в больницу. По данным ГАИ, 24-летний шофер находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что он лишен права управления. По предварительной информации, около двух часов ночи молодой человек не справился с управлением, и машина врезалась в дерево. От удара  автомобиль загорелся. На месте происшествия работали медики, сотрудники ГАИ, МЧС и следователи. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельная авария в Калинковичском районе. Погибла 20-летняя девушка, 23-летний пассажир и водитель с травмами доставлены в больницу. По данным ГАИ, 24-летний шофер...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Девушка погибла в жутком ДТП под Калинковичами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by