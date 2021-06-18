Мужчина погиб в Горецком районе от выстрела самодельного пистолета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Житель Горецкого района погиб в результате выстрела самодельного оружия, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

По информации правоохранителей, трагический инцидент произошел в четверг 17 июня в деревне Сеньково.

"Двое мужчин изготавливали в гараже пригодное для стрельбы самодельное ручное огнестрельное оружие. В ходе проведения сварочных работ в результате самопроизвольного выстрела 55-летний хозяин дома получил смертельную травму", – сказали в СК.

Там также уточнили, что после этого второй сельчанин собрал части оружия и боеприпасы, находившиеся в гараже, и выбросил их в реку. Позже их нашли следователи.

Горецким райотделом СК против друга погибшего возбудили дело по ч. 3 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Для установления точных причин, приведших к смерти мужчины, назначен ряд экспертиз.

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