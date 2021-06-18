Подросток подозревается в убийстве школьницы – она отказалась его целовать

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Подросток подозревается в убийстве 14-летней школьницы, отказавшей ему в поцелуе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

17-летний житель поселка Мокшан (Пензенская область) был задержан по подозрению в убийстве восьмиклассницы.

"По предварительным данным, парень, провожая девочку домой, хотел ее поцеловать и получил отказ, после чего он расправился с ней", - сказал собеседник агентства.

СМИ пишут, что парень разбил ей голову и изрезал все тело куском стекла.

Молодой человек был задержан неподалеку от места преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". Фигуранту дела грозит до 10 лет заключения.