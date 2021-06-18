Нелегальный груз рыбы из Беларуси задержали под Смоленском

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Гражданин Беларуси задержан при попытке ввезти в Россию рыбу под видом другого товара, неподконтрольного госветнадзору, сообщает управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Фура с грузом была остановлена на трассе М1 сотрудниками управления МВД по Смоленской области.

После первичного осмотра грузовик доставили в пункт предварительного уведомления "Красная Горка", где передали управлению Россельхознадзора.

За первыми рядами стеклоомывателей в грузовом отсеке фуры была смонтирована перегородка из пленки. За ней оказались ящики с охлажденной рыбой. Общий вес продукции составил одну тонну.

Никаких сопроводительных документов на рыбную продукцию у водителя не оказалось. На коробках обнаружились следы срывов маркировочных этикеток с информацией о наименовании продукции, стране происхождения, датах выработки, сроках годности.

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"Все указанные обстоятельства могут свидетельствовать о попытке скрыть истинное происхождение продукции, а также о попытке поставки на территорию Российской Федерации продукции из стран, в отношении которых действуют ответные экономические меры", - сообщает управление Россельхознадзора.

Груз задержан. После проведения проверочных мероприятий, рыбная продукция неизвестного происхождения, качества и безопасности будет утилизирована.

Санкционные товары

Эпизод с рыбой – далеко не единственный, когда с территории Беларуси в Россию и другие страны ЕАЭС пытаются контрабандно провести различного рода продукцию. Чаще всего нелегально везут сигареты либо товары, запрещенные или ограниченные к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза либо попавшие в санкционный список товаров, запрещенных для ввоза в Россию. Перечни этих товаров утверждены законодательно и регулярно обновляются.

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