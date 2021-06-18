Фотофакт: в Новополоцке закрыли единственный мост через Западную Двину

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 18 июн – Sputnik. Единственный в Новополоцке мост через реку Западная Двина, который связывал две части города, закрыли на реконструкцию.

Движение по Калининскому мосту перекрыли для автотранспорта ночью 18 июня. Когда начнутся работы по реконструкции, проход будет закрыт и для пешеходов.

"Конечно, закрытие моста очень неудобно, поскольку отрезало от основной части города жителей большого микрорайона Боровуха, где живет около шести тысяч человек", – сообщила Sputnik жительница Новополоцка Наталья.

© Sputnik / Павел Вур Опора моста в Новополоцке

По ее словам, ближайшая переправа через Западную Двину находится в десяти километрах – в Полоцке. Причем в пятницу утром перед полоцким мостом выстроилась большая пробка из автомобилей.

Жители Новополоцка рассчитывают, что в ближайшее время рядом с Калининским мостом возведут понтонную переправу, как это уже было в начале 2000-х, через которую они смогут переходить на другой берег после окончательного закрытия моста.

Калиниснкий мост в Новополоцке был построен в 1962 году. В 2000-м его впервые закрыли на реконструкцию, во время которой расширили благодаря тому, что вынесли тротуары на металлические консоли. В том же году рядом с закрытым мостом была построена понтонная переправа.

© Sputnik / Павел Вур Пока еще ходить по мосту можно

В 2018 году мост снова начали реконструировать, тогда под ним установили рассчитанную на три года временную страховочную опору, что позволило довольно быстро вновь открыть движение. Спустя три года очередная проверка конструкции показала, что она находится в аварийном состоянии.

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