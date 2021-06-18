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Мать россиянина Дудникова готовит заявление в комитет по правам граждан РФ

18.06.2021 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июня – Sputnik. Мать задержанного в Беларуси россиянина Егора Дудникова Юлия готовит заявление в комитет по правам граждан РФ, сообщает Telegram-канал "RT на русском".

По ее словам, опасения вызывает в первую очередь здоровье Егора. В СИЗО номер 1 УДИН по Минску и Минской области, где он находится, идут следственные мероприятия, Дудникова периодически вызывают на допрос и проводят экспертизы, добавила она.

"Никого к нему не пускают, кроме адвоката. И даже письма от нас до него не доходят. А от него дошли только три письма. Насколько мне известно, с ним в камере еще двое ребят - программист и айтишник", - рассказала она.

Мать арестованного в Беларуси 20-летнего парня, которого обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, заявила, что готовит новое заявление в комитет по правам граждан РФ.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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