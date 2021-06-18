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Сикорский: объективные данные с самолета Ryanair могут быть утеряны
18.06.2021 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн – Sputnik. Объективные данные контроля с пассажирского самолета Ryanair могут быть утеряны, заявил журналистам в пятницу глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский.
Ранее глава департамента рассказывал, что власти республики обратились 1 июня в Польшу и Ирландию за данными контроля и ответа не получили. Он считает, что эта информация
Он отметил, что Беларусь отправила в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) письмо.
Он пояснил, что Ирландия – это государство, которое эксплуатирует воздушное судно, а Польша – страна, где самолет зарегистрирован.
"Мы высказали свое предположение, что данные объективного контроля не сохранены", – подчеркнул Сикорский.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
Позже выяснилось, что этим рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против блогера возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организация массовых беспорядков". Вместе с ним был задержана гражданка РФ София Сапега.
В ЕС сразу же заявили, что белорусские власти вынудили самолет совершить посадку в Национальном аэропорту Минск и
Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство республики.
Беларусь заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна
Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.
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Ранее глава департамента рассказывал, что власти Беларуси обратились 1 июня в Польшу и Ирландию за объективными данными контроля и ответа не получили.
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