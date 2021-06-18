Сикорский: объективные данные с самолета Ryanair могут быть утеряны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Объективные данные контроля с пассажирского самолета Ryanair могут быть утеряны, заявил журналистам в пятницу глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский.

Ранее глава департамента рассказывал, что власти республики обратились 1 июня в Польшу и Ирландию за данными контроля и ответа не получили. Он считает, что эта информация никому кроме Беларуси не нужна.

Он отметил, что Беларусь отправила в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) письмо.

Он пояснил, что Ирландия – это государство, которое эксплуатирует воздушное судно, а Польша – страна, где самолет зарегистрирован.

"Мы высказали свое предположение, что данные объективного контроля не сохранены", – подчеркнул Сикорский.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Позже выяснилось, что этим рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против блогера возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организация массовых беспорядков". Вместе с ним был задержана гражданка РФ София Сапега.

В ЕС сразу же заявили, что белорусские власти вынудили самолет совершить посадку в Национальном аэропорту Минск и запретили белорусской авиакомпании летать над своей территорией. Ограничения на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начало действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС. Кроме того, в Брюсселе рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.

Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство республики.

Беларусь заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может , сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.

Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.

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