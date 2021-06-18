ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сикорский: объективные данные с самолета Ryanair могут быть утеряны

18.06.2021 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Объективные данные контроля с пассажирского самолета Ryanair могут быть утеряны, заявил журналистам в пятницу глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский.

Ранее глава департамента рассказывал, что власти республики обратились 1 июня в Польшу и Ирландию за данными контроля и ответа не получили. Он считает, что эта информация никому кроме Беларуси не нужна.

Он отметил, что Беларусь отправила в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) письмо.

Он пояснил, что Ирландия – это государство, которое эксплуатирует воздушное судно, а Польша – страна, где самолет зарегистрирован.

"Мы высказали свое предположение, что данные объективного контроля не сохранены", – подчеркнул Сикорский.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Позже выяснилось, что этим рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против блогера возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организация массовых беспорядков". Вместе с ним был задержана гражданка РФ София Сапега.

В ЕС сразу же заявили, что белорусские власти вынудили самолет совершить посадку в Национальном аэропорту Минск и запретили белорусской авиакомпании летать над своей территорией. Ограничения на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начало действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС. Кроме того, в Брюсселе рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.

Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство республики.

Беларусь заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.

Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее глава департамента рассказывал, что власти Беларуси обратились 1 июня в Польшу и Ирландию за объективными данными контроля и ответа не получили.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Фотофакт: в Новополоцке закрыли единственный мост через Западную Двину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by