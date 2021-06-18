Адвокат: Протасевич удивлен информацией о его допросе представителями ЛНР

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Роман Протасевич опроверг информацию, появившуюся несколькими днями ранее, о том, что его в Минске допрашивали представители правоохранительных органов ЛНР, сообщила Sputnik его адвокат Инесса Оленская.

"Сегодня я встречалась с Романом (в СИЗО КГБ – Sputnik), и он был весьма удивлен моему вопросу, допрашивали ли его представители ЛНР", – заявила Sputnik в пятницу адвокат Оленская.

По ее словам, Протасевич также отметил, что с ним не проводили и "виртуальных допросов". "Никто ко мне не приезжал, никто со мной ни по скайпу, ни по другим средствам связи не связывался", – приводит адвокат Оленская слова своего подзащитного.

Протасевич уверил адвоката, что если бы вдруг такая встреча (с представителями ЛНР – Sputnik) планировалась, то он бы настаивал на вызове своего защитника и отказался бы от помощи дежурного адвоката.

При этом Протасевич напомнил свои слова на пресс-конференции, организованной МИД в Национальном пресс-центре, что все следственные действия по уголовному делу проходят с участием его адвоката.

Защитник Оленская сообщила, что сегодня была просто встреча с Романом, никаких следственных действий не было.

"Роман чувствует себя нормально, все, что я могу сказать", – отметила она.

Адвокат также сообщила, что "старая проблема" – очереди в СИЗО КГБ – сохраняется. "Я просила помощников, чтобы заняли очередь еще с вечера", – уточнила защитник Протасевича.

Что произошло с Протасевичем

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая 2021 года самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич – сооснователь и экс-главред Telegram-канала Nexta, признанного белорусским судом экстремистским. Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу задержали. В Беларуси они стали фигурантами уголовных дел.

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