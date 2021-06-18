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Материалы портала и соцсетей TUT.BY могут признать экстремистскими
19.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июн ― Sputnik. Материалы заблокированного сайта TUT.BY, а также социальных сетей портала могут признать в Беларуси экстремистскими. Соответствующее заявление МВД направило 3 июня в суд Центрального района Минска, ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" и Министерство информации республики.
Решение об
"Согласно заключению комиссии, действия информационного ресурса TUT.BY по информационному обеспечению протестов, созданию возможности выступать с деструктивными призывами наносят вред (ущерб) национальным интересам Республики Беларусь в политической, социальной, информационной сферах и, следовательно, национальной безопасности Республики Беларусь", - говорится в заявлении МВД.
Там также отмечается, что Республиканская экспертная комиссия при анализе материалов на сайте и в соцсетях TUT.BY выявила "признаки экстремизма", а также "лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Александра Лукашенко, представителей государственной власти, отдельных групп лиц, выделяемых по профессиональному признаку".
В заключении упоминается, что по отношению к вышеперечисленным применялись "тактики дискредитации", а данные признаки "являются способами выражения экстремистских выражений в части разжигания социальной вражды или розни".
Примеры таких материалов приведены в приложении-эскпертизе, документ состоит из 77 страниц.
На основании этого МВД просит включить в Республиканский список экстремистских материалов продукцию сайта TUT.BY и его аккаунтов в соцсетях, а также принять меры по ограничению доступа к ним, в том числе - к зеркальным версиям портала.
Уголовное дело
18 мая стало известно, что в офисы редакции
В частности, речь идет о том, что из-за необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" господдержки как резидента ПВТ государству был причинен ущерб в особо крупном размере.
Лишение статуса
В прошлом году осенью министерство информации республики вынесло TUT.BY четыре письменных предупреждения. После чего Мининформ обратился в суд, вследствие чего портал был
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Решение об ограничении доступа к сайту TUT.BY и его копиям было принято Мининформом страны 18 мая.
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