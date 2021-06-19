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Число пострадавших от подтопления в Ялте выросло до 11
19.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн – Sputnik. Одиннадцать человек пострадали в результате подтопления в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
В четверг мощный циклон принес в Крым ливни, были подтоплены более 300 домовладений на востоке полуострова. В пятницу
"По последним данным выявлено 11 пострадавших. Один человек погиб", - сказала журналистам Павленко.
Она добавила, что в основном у всех пострадавших легкие повреждения.
По информации местных властей, к настоящему времени в городе остаются подтопленными более 70 домов. Из зон подтопления эвакуированы 300 человек.
Власти Ялты закрыли доступ ко всем достопримечательностям города на три дня для наведения там порядка.
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На Ялту пришелся основной удар стихии – в городе выпало более 135 мм осадков. В последний раз курорт переживал подобное в 1922 году.
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