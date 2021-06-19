Число пострадавших от подтопления в Ялте выросло до 11

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Одиннадцать человек пострадали в результате подтопления в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

В четверг мощный циклон принес в Крым ливни, были подтоплены более 300 домовладений на востоке полуострова. В пятницу циклон перекинулся на Ялту , вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов.

"По последним данным выявлено 11 пострадавших. Один человек погиб", - сказала журналистам Павленко.

Она добавила, что в основном у всех пострадавших легкие повреждения.

По информации местных властей, к настоящему времени в городе остаются подтопленными более 70 домов. Из зон подтопления эвакуированы 300 человек.

Власти Ялты закрыли доступ ко всем достопримечательностям города на три дня для наведения там порядка.

Читайте также:

Такого подтопления не было сто лет: Ялту сносит потоками воды