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Число пострадавших от подтопления в Ялте выросло до 11

19.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Одиннадцать человек пострадали в результате подтопления в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

В четверг мощный циклон принес в Крым ливни, были подтоплены более 300 домовладений на востоке полуострова. В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов.

"По последним данным выявлено 11 пострадавших. Один человек погиб", - сказала журналистам Павленко.

Она добавила, что в основном у всех пострадавших легкие повреждения.

По информации местных властей, к настоящему времени в городе остаются подтопленными более 70 домов. Из зон подтопления эвакуированы 300 человек.

Власти Ялты закрыли доступ ко всем достопримечательностям города на три дня для наведения там порядка.

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Теги: Минск
 
 
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На Ялту пришелся основной удар стихии – в городе выпало более 135 мм осадков. В последний раз курорт переживал подобное в 1922 году.
 
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