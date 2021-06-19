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Семь человек погибли при крушении самолета под Кемерово

19.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Семь человек погибли в результате крушения самолета в Кемеровской области, сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Самолет L-410 (Л-410) со спортсменами-парашютистами на борту совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе. До этого сообщалось о 4 погибших и 15 раненых.

"На воздушном судне находилось 20 человек, из них 7 погибли и 13 пострадали", - сказал собеседник агентства.

По информации СМИ, среди погибших - два пилота самолета. 

Вертолет со спасателями вылетел на место происшествия, идут поисково-спасательные работы. 

О причинах крушения не сообщается. Вместе с тем, российские СМИ со ссылкой на источники пишут, что у самолета отказал один из двигателей, и командир принял решение об экстренной посадке. В процессе снижения самолет столкнулся с лесным массивом.

 
Теги: Минск
 
 
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Самолет L-410 с парашютистами на борту взлетел с аэродрома Танай и завалился на левый борт.
 
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