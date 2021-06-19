Власти Кузбасса опровергли данные о 9 погибших при крушении самолета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Правительство Кемеровской области опровергло информацию о девяти жертвах авиакатастрофы в районе села Жравлево в субботу.

Утром 19 июня самолет Л-410 со спортсменами-парашютистами на борту совершил жесткую посадку . Сообщалось, что в результате ЧП погибли девять человек, в том числе два пилота.

"Информация о девяти погибших не подтверждается. На борту самолета, совершавшего тренировочный полет на Танае, находилось 19 человек", - говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Местные власти уточнили, что погибли четыре человека, еще 15 травмированы (четверо в тяжелом состоянии, 11 — средней степени тяжести).

Причины случившегося устанавливаются. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.

Ранее сообщалось, что у самолета отказал один из двигателей – экипаж принял решение возвратиться на аэродром. При развороте самолет начал терять высоту, пилоты попытались посадить Л-410 на ту площадку, которая имелась. После чего произошло столкновения с землей, и самолет разрушился.