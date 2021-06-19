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Власти Кузбасса опровергли данные о 9 погибших при крушении самолета
19.06.2021 14:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн – Sputnik. Правительство Кемеровской области опровергло информацию о девяти жертвах авиакатастрофы в районе села Жравлево в субботу.
Утром 19 июня самолет Л-410 со спортсменами-парашютистами на борту
"Информация о девяти погибших не подтверждается. На борту самолета, совершавшего тренировочный полет на Танае, находилось 19 человек", - говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства Кузбасса.
Местные власти уточнили, что погибли четыре человека, еще 15 травмированы (четверо в тяжелом состоянии, 11 — средней степени тяжести).
Причины случившегося устанавливаются. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.
Ранее сообщалось, что у самолета отказал один из двигателей – экипаж принял решение возвратиться на аэродром. При развороте самолет начал терять высоту, пилоты попытались посадить Л-410 на ту площадку, которая имелась. После чего произошло столкновения с землей, и самолет разрушился.
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Причины крушения самолета с парашютистами устанавливаются. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.
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