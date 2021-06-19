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Пожар в Новополоцке

19.06.2021 16:41 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Неосторожное обращение с огнем при курении - вероятная причина возгорания в общежитии Новополоцка. Сегодня ночью там сработала пожарная сигнализация, к месту ЧП выехали 10 единиц техники. В момент происшествия в здании находился работник МЧС Максим Боровицкий. В комнате на пятом уровне полыхало пламя. В помещении спасатель обнаружил на полу мужчину без сознания, вытянул его в общий коридор, а затем оповестил о пожаре остальных постояльцев. Всего из общежития были эвакуированы 92 человека, из них 14 детей. Спасенного пенсионера с диагнозом «отравление продуктами горения и ожоги» госпитализировали.

 
 
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Неосторожное обращение с огнем при курении - вероятная причина возгорания в общежитии Новополоцка. Сегодня ночью там сработала пожарная сигнализация, к месту ЧП...
 
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