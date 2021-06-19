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После наводнения в Ялте запретили купаться: в море смыло даже автомобили

19.06.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июня ― Sputnik. В акватории Ялты введен запрет на купание, решение принято в субботу штабом по ликвидации последствий ЧС, сообщило РИА Новости.

"Официальная информация. В акватории Ялты купание запрещено", – отметили представители регионального штаба.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, последствия выпавших на полуостров ливней катастрофические, наиболее сложная ситуация в Ялте. Аксенов поручил компенсировать ущерб жителям полуострова от подтопления, причем "быстро и без бюрократии".  

Как выглядят улицы в Ялте после подтопления, показал телеканал RT.

Мощный циклон принес в регион ливни, которые 17 июня привели к подтоплению более 300 домов на востоке полуострова.

Дожди в Ялте и Керчи продолжились и в пятницу, аналогичная ситуация сложилась в Симферополе, Севастополе, Евпатории. Ранее Аксенов ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.

Кроме того, стало известно, что в ночь на 18 июня на плато Ай-Петри в Крымских горах выпало около 190 миллиметров осадков, почти втрое превысив среднемесячную норму.

Реки как с южной стороны горной гряды, так и с северной, где располагаются питающие Ялту и Севастополь водохранилища, оказались переполнены водой. Из-за мощных паводков вода замутнела. В море оказались потоки земли, камней, мусора, деревьев и даже легковые автомобили.

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Теги: Минск
 
 
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Из-за мощных паводков вода стала мутной, в Черном море оказались потоки земли, камней, мусора, деревья и даже легковые автомобили.
 
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