В центре Москвы горит крупный склад пиротехники: его тушат с воздуха

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июня ― Sputnik. К тушению пожара на Лужнецкой набережной в Москве привлекли авиацию, ему присвоен третий ранг сложности, сообщили в МЧС РФ.

При этом пожар на складе пиротехники в центре Москвы не представляет угрозы для находящегося поблизости спорткомплекса "Лужники", сообщили спасатели агентству РИА Новости.

По информации МЧС, площадь пожара увеличилась до 500 квадратов, экстренные службы сообщили, что прогремело более 100 взрывов.

Для тушения привлекли два вертолета МЧС.

Также к тушению огня на складе пиротехники привлечен пожарный катер "Полковник Чернышев".

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