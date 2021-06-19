ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В центре Москвы горит крупный склад пиротехники: его тушат с воздуха

19.06.2021 18:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июня ― Sputnik. К тушению пожара на Лужнецкой набережной в Москве привлекли авиацию, ему присвоен третий ранг сложности, сообщили в МЧС РФ.

При этом пожар на складе пиротехники в центре Москвы не представляет угрозы для находящегося поблизости спорткомплекса "Лужники", сообщили спасатели агентству РИА Новости.

По информации МЧС, площадь пожара увеличилась до 500 квадратов, экстренные службы сообщили, что прогремело более 100 взрывов.

Для тушения привлекли два вертолета МЧС.

Также к тушению огня на складе пиротехники привлечен пожарный катер "Полковник Чернышев".

последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Лужнецкой набережной в Москве, по предварительным данным, загорелось хранилище петард, с места пожара слышны взрывы.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
После наводнения в Ялте запретили купаться: в море смыло даже автомобили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by