Число пострадавших от стихии в Ялте увеличилось до 24 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июн - Sputnik. Число пострадавших от разгула стихии в Ялте возросло до 24 человек, сообщили РИА Новости в администрации города.

Ранее глава администрации Янина Павленко сообщала, что число пострадавших от стихии составило 18 человек, в основном у всех легкие травмы, один человек погиб, одна женщина пропала без вести.

"По последним данным, число пострадавших составляет 24 человека", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, число людей, пропавших без вести, увеличилось до двух.

Ситуация стабилизировалась

Ситуация в ялтинском регионе, пострадавшем от наводнения, стабилизировалась, проблемными остаются только два участка, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Ситуация в Большой Ялте стабильная. Есть два участка, которые вызывают серьезные опасения. Ситуация в поселке Кореиз связана с огромным потоком воды, который идет не прекращаясь с гор. В районе подтопления частные дома. Вторая ситуация на улице Кривошты/Вергасова, где речка, которая вышла из берегов, подтапливает многоквартирные дома", - сказала Павленко в своем видеообращении, опубликованном на странице в соцсети Facebook.

Частичная эвакуация людей из подтопленных домов в поселке Кореиз на южном берегу Крыма началась в субботу. Глава администрации призвала людей, оказавшихся в зоне подтопления, соглашаться на эвакуацию.

Что произошло

Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.