Следствие по делу о госперевороте в Беларуси продлено до октября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июн – Sputnik. Следствие по уголовному делу о подготовке государственного переворота в Белоруссии продлено до 12 октября текущего года, о чем один из фигурантов Григорий Костусев написал в письме близким, сообщает РИА Новости со ссылкой на его зятя Дмитрия Антончика.

"Следствие по делу продлено на четыре месяца, до 12 октября. А срок содержания под стражей Григория Костусева продлен до шести месяцев. Это информация из его письма (отправленного из СИЗО – Sputnik)", – приводит агентство слова Антончика.

Попытка госпереворота

О подготовке покушения рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля. По его словам, белорусский КГБ задержал организованную группу, которая готовила вооруженный переворот. В ее состав входили как граждане Беларуси, так и иностранцы. Как уточнил президент, в подготовке переворота немалую роль могли играть американские спецслужбы.

Помощь в спецоперации оказали российские коллеги из ФСБ. Как сообщил Центр общественных связей ведомства, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Беларуси юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев – он задержан на территории республики.

Операция "Тишина"

17 апреля в эфире белорусского телевидения показали сюжет о задержании людей, причастных к подготовке покушения на белорусского президента и подготовке государственного переворота.

Председатель КГБ Иван Тертель рассказал, что была пресечена работа организованной группы, пытавшейся захватить власть в Беларуси. Он уточнил, что "в состав группы входили, как граждане Республики Беларусь, так и иностранные граждане". Заговорщики свои планы назвали кодовым словом "Тишина".

В сюжете, показанном на ОНТ, уточнялось, что политолог Александр Федута разрабатывал сценарий силового захвата власти в республике, а главным организатором был назван Юрий Зенкович, который уже давно эмигрировал в США. На записи Александр Федута рассказал о возможном сценарии смены власти, приведя в пример действия ГКЧП. Председатель партии БНФ Григорий Костусев также якобы высказался в поддержку силового варианта смены власти в республике.

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