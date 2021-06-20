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Следствие по делу о госперевороте в Беларуси продлено до октября
20.06.2021 11:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн – Sputnik. Следствие по уголовному делу о подготовке государственного переворота в Белоруссии продлено до 12 октября текущего года, о чем один из фигурантов Григорий Костусев написал в письме близким, сообщает
"Следствие по делу продлено на четыре месяца, до 12 октября. А срок содержания под стражей Григория Костусева продлен до шести месяцев. Это информация из его письма (отправленного из СИЗО – Sputnik)", – приводит агентство слова Антончика.
Попытка госпереворота
О подготовке
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Операция "Тишина"
17 апреля в эфире белорусского телевидения
Председатель КГБ Иван Тертель рассказал, что была пресечена работа организованной группы, пытавшейся захватить власть в Беларуси. Он уточнил, что "в состав группы входили, как граждане Республики Беларусь, так и иностранные граждане". Заговорщики свои планы назвали кодовым словом "Тишина".
В сюжете, показанном на ОНТ, уточнялось, что политолог Александр Федута разрабатывал сценарий силового захвата власти в республике, а главным организатором был назван Юрий Зенкович, который уже давно эмигрировал в США. На записи Александр Федута рассказал о возможном сценарии смены власти, приведя в пример действия ГКЧП. Председатель партии БНФ Григорий Костусев также якобы высказался в поддержку силового варианта смены власти в республике.
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Срок содержания под стражей Григория Костусева продлен до шести месяцев, об этом он написал в письме родным.
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