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Сотрудники МЧС спасли тонущих подростков и достали мужчину из колодца
20.06.2021 12:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли тонущих подростков, достали мужчину из колодца и вынесли из леса женщину со сломанной ногой, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Жертвами большой воды на реке Днепр в д. Страдубка Лоевского района едва не стали двое подростков. Ученицы 10-го класса помогли выбраться на берег тонущей девочке 2009 г.р., но сами побороть водную стихию не смогли.
Школьницам повезло – вдоль реки в свой выходной шел командир местного отделения пожарной аварийно-спасательной части и, услышав крики о помощи, спас девочек. Их осмотрели вызванные медики и, выяснив, что здоровью ничего не угрожает, отпустили домой.
Дзержинские сотрудники МЧС в субботу поздним вечером достали мужчину из колодца глубиной 15 метров. Он решил помочь соседу достать погружной насос и спустился с помощью троса, который в итоге оборвался. Спасенного отправили в больницу.
Около 11 утра 19 июля спасали помогли вынести из леса пенсионерку со сломанной ногой. Вместе с супругом она катались на велосипеде упала и повредила ногу. Сложности добавил путь, по которому не смогла пройти техника и около трех километров пострадавшую несли на носилках – до автомобиля скорой помощи. Перед этим женщине оказали первую помощь, в том числе остановили кровотечение.
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Сразу несколько происшествий случилось в субботу в Беларуси. Под Лоевом спасли тонущих подростков.
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