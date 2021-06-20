Сотрудники МЧС спасли тонущих подростков и достали мужчину из колодца

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июн – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли тонущих подростков, достали мужчину из колодца и вынесли из леса женщину со сломанной ногой, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Жертвами большой воды на реке Днепр в д. Страдубка Лоевского района едва не стали двое подростков. Ученицы 10-го класса помогли выбраться на берег тонущей девочке 2009 г.р., но сами побороть водную стихию не смогли.

Школьницам повезло – вдоль реки в свой выходной шел командир местного отделения пожарной аварийно-спасательной части и, услышав крики о помощи, спас девочек. Их осмотрели вызванные медики и, выяснив, что здоровью ничего не угрожает, отпустили домой.

Дзержинские сотрудники МЧС в субботу поздним вечером достали мужчину из колодца глубиной 15 метров. Он решил помочь соседу достать погружной насос и спустился с помощью троса, который в итоге оборвался. Спасенного отправили в больницу.

Около 11 утра 19 июля спасали помогли вынести из леса пенсионерку со сломанной ногой. Вместе с супругом она катались на велосипеде упала и повредила ногу. Сложности добавил путь, по которому не смогла пройти техника и около трех километров пострадавшую несли на носилках – до автомобиля скорой помощи. Перед этим женщине оказали первую помощь, в том числе остановили кровотечение.