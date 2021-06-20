Грустная статистика: в жаркие выходные в Беларуси утонули 17 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июня – Sputnik. В Беларуси за неполный уик-энд утонули 17 человек, в том числе девочка-подросток, сообщили в Белорусском республиканском обществе спасания на водах.

"За 19-е число у нас 11 утонувших. На 16.06 сегодня 6 человек, включая одного несовершеннолетнего", – цитирует БелТА начальника водолазно-спасательной службы ОСВОД Дмитрия Барановского.

По его словам, около 70% погибших были пьяны, 20% (сюда входят и ЧП с нетрезвыми) – плавали в не приспособленных местах.

В эти жаркие дни ОСВОД, МЧС, милиция, госинспекция по маломерным судам проводят рейды по водоемам. Тех, кто нарушает правила поведения, предупреждают, иногда выписывают штрафы.

Дмитрий Барановский также напомнил о необходимости следить за детьми, не оставлять их без присмотра ни при каких условиях.

В 2020 году в Беларуси утонули 347 граждан (108 во время купания), в 2019 на воде погиб 341 человек. Также в 2020-м спасли 301 человека, в том числе 89 детей. Предупреждения получили более 13 тысяч купающихся.

В Беларуси действует 66 спасательных станций, 108 постоянных постов и 41 сезонный.

Читайте также:

Сотрудники МЧС вынесли из леса женщину со сломанной ногой – видео

со сломанной ногой – видео Число пострадавших от стихии в Ялте увеличилось до 24 человек

до 24 человек В сети появилось видео с места крушения самолета с парашютистами