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Грустная статистика: в жаркие выходные в Беларуси утонули 17 человек

20.06.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июня – Sputnik. В Беларуси за неполный уик-энд утонули 17 человек, в том числе девочка-подросток, сообщили в Белорусском республиканском обществе спасания на водах.

"За 19-е число у нас 11 утонувших. На 16.06 сегодня 6 человек, включая одного несовершеннолетнего", – цитирует БелТА начальника водолазно-спасательной службы ОСВОД Дмитрия Барановского.

По его словам, около 70% погибших были пьяны, 20% (сюда входят и ЧП с нетрезвыми) – плавали в не приспособленных местах.

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В эти жаркие дни ОСВОД, МЧС, милиция, госинспекция по маломерным судам проводят рейды по водоемам. Тех, кто нарушает правила поведения, предупреждают, иногда выписывают штрафы.

Дмитрий Барановский также напомнил о необходимости следить за детьми, не оставлять их без присмотра ни при каких условиях.

В 2020 году в Беларуси утонули 347 граждан (108 во время купания), в 2019 на воде погиб 341 человек.  Также в 2020-м спасли 301 человека, в том числе 89 детей. Предупреждения получили более 13 тысяч купающихся.

В Беларуси действует 66 спасательных станций, 108 постоянных постов и 41 сезонный.

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Теги: Минск
 
 
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