|
Грустная статистика: в жаркие выходные в Беларуси утонули 17 человек
20.06.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июня – Sputnik. В Беларуси за неполный уик-энд утонули 17 человек, в том числе девочка-подросток, сообщили в Белорусском республиканском обществе спасания на водах.
"За 19-е число у нас 11 утонувших. На 16.06 сегодня 6 человек, включая одного несовершеннолетнего", – цитирует БелТА начальника водолазно-спасательной службы ОСВОД Дмитрия Барановского.
По его словам, около 70% погибших были пьяны, 20% (сюда входят и ЧП с нетрезвыми) – плавали в не приспособленных местах.
УВД Гомельского облисполкома
В эти жаркие дни ОСВОД, МЧС, милиция, госинспекция по маломерным судам проводят рейды по водоемам. Тех, кто нарушает правила поведения, предупреждают, иногда выписывают штрафы.
Дмитрий Барановский также напомнил о необходимости следить за детьми, не оставлять их без присмотра ни при каких условиях.
В 2020 году в Беларуси утонули 347 граждан (108 во время купания), в 2019 на воде погиб 341 человек. Также в 2020-м спасли 301 человека, в том числе 89 детей. Предупреждения получили более 13 тысяч купающихся.
В Беларуси действует 66 спасательных станций, 108 постоянных постов и 41 сезонный.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жара, тяга к воде и беспечность людей привела к печальным последствия. В выходные 19 и 20 июня на воде погибли 17 белорусов. Пока известны данные за субботу и часть...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)