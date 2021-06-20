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Десятиклассницы спасли тонущую девочку, но сами выбраться не сумели

20.06.2021 19:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июн – Sputnik. Две девушки спасли шестиклассницу в Лоевском районе, но потом помощь понадобилась им самим, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Сообщение о спасении двух девушек на Днепре в деревне Страдубка поступило в МЧС в субботу в 14:20. Как стало известно, две десятиклассницы находились возле реки и заметили тонущую девочку, учащуюся 6 класса.

Девушки спасли тонущую, но сами выбраться на берег не смогли. К счастью, в это время их заметил командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Лоевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям старшина внутренней службы Борис Грицков. Он услышал крики о помощи и достал девушек из воды. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Десятиклассниц осмотрела бригада скорой помощи. Девушки в госпитализации не нуждаются.

Как сообщили в Белорусском республиканском обществе спасания на водах, в республике за неполный уик-энд утонули 17 человек, в том числе девочка-подросток.

Около 70% погибших были пьяны, 20% (сюда входят и ЧП с нетрезвыми) – плавали в не приспособленных местах.

В эти жаркие дни ОСВОД, МЧС, милиция, госинспекция по маломерным судам проводят рейды по водоемам. Тех, кто нарушает правила поведения, предупреждают, иногда выписывают штрафы.

В Беларуси действует 66 спасательных станций, 108 постоянных постов и 41 сезонный.

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Теги: Минск
 
 
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К счастью, им помог командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Лоевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, который предотвратил...
 
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