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Десятиклассницы спасли тонущую девочку, но сами выбраться не сумели
20.06.2021 19:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн – Sputnik. Две девушки спасли шестиклассницу в Лоевском районе, но потом помощь понадобилась им самим, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
Сообщение о спасении двух девушек на Днепре в деревне Страдубка поступило в МЧС в субботу в 14:20. Как стало известно, две десятиклассницы находились возле реки и заметили тонущую девочку, учащуюся 6 класса.
Девушки спасли тонущую, но сами выбраться на берег не смогли. К счастью, в это время их заметил командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Лоевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям старшина внутренней службы Борис Грицков. Он услышал крики о помощи и достал девушек из воды.
© Sputnik / Виктор Толочко
Десятиклассниц осмотрела бригада скорой помощи. Девушки в госпитализации не нуждаются.
Как
Около 70% погибших были пьяны, 20% (сюда входят и ЧП с нетрезвыми) – плавали в не приспособленных местах.
В эти жаркие дни ОСВОД, МЧС, милиция, госинспекция по маломерным судам проводят рейды по водоемам. Тех, кто нарушает правила поведения, предупреждают, иногда выписывают штрафы.
В Беларуси действует 66 спасательных станций, 108 постоянных постов и 41 сезонный.
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К счастью, им помог командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Лоевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, который предотвратил...
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