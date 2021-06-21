Две легковушки столкнулись лоб в лоб на трассе М1, погибли 3 человека

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Три человека погибли в ДТП в Борисовском районе, об этом рассказали в Следственном комитете.

Смертельная авария случилась на трассе М1 возле деревни Стаи. По предварительной информации, 25-летняя девушка, которая находилась за рулем легкового автомобиля Mercedes, не справилась с управлением, и машина выехала выехала на полосу встречного движения. Там Mercedes столкнулся с другой легковушкой Ford.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров Ford скончались на месте.

Водитель и пассажир Mercedes были госпитализированы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Была зафиксирована следовая картина, изъяты предметы и объекты, которые имеют отношение к произошедшему.

В отношении водителя Mercedes Борисовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК РБ.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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