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Четырехлетний ребенок выпал из окна в агрогородке Бабиничи

21.06.2021 09:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн - Sputnik. Четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа в агрогородке Бабиничи Оршанского района, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел днем в воскресенье. Четырехлетняя девочка вместе со своей мамой была в гостях у бабушки. Мама с ребенком спали в комнате с открытым окном.

Когда девочка проснулась, то залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку. В итоге - малышка выпала из окна второго этажа на газон и асфальтированную поверхность тротуара.

Ребенок получил телесные повреждения и госпитализирован в медучреждение.

В Следственном комитете отметили, что по данному факту Оршанским межрайонным отделом проводится проверка.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Четырехлетняя девочка залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку, мама малышки не успела предотвратить падение.
 
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