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Четырехлетний ребенок выпал из окна в агрогородке Бабиничи
21.06.2021 09:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн - Sputnik. Четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа в агрогородке Бабиничи Оршанского района, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Инцидент произошел днем в воскресенье. Четырехлетняя девочка вместе со своей мамой была в гостях у бабушки. Мама с ребенком спали в комнате с открытым окном.
Когда девочка проснулась, то залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку. В итоге - малышка выпала из окна второго этажа на газон и асфальтированную поверхность тротуара.
Ребенок получил телесные повреждения и госпитализирован в медучреждение.
В Следственном комитете отметили, что по данному факту Оршанским межрайонным отделом проводится проверка.
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Четырехлетняя девочка залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку, мама малышки не успела предотвратить падение.
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