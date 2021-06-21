Ночное ДТП в Минске: мотоцикл сбил нетрезвого пешехода и загорелся

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн - Sputnik. Мотоциклист сбил в воскресенье пьяного пешехода, его транспортное средство после аварии загорелось, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в воскресенье около 23:00. Водитель мотоцикла ехал по Немиге со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Романовская Слобода.

Недалеко от дома № 3 по улице Немига сбил нетрезвого пешехода, который переходил дорогу вне "зебры".

В результате происшествия мотоцикл после падения загорелся, пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что переходить проезжую часть нужно в установленном для этого месте, предварительно убедившись, что транспортное средство остановилось. А в темное время суток нужно использовать световозвращающие элементы для привлечения внимания водителей.

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