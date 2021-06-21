ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ночное ДТП в Минске: мотоцикл сбил нетрезвого пешехода и загорелся

21.06.2021 09:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн - Sputnik. Мотоциклист сбил в воскресенье пьяного пешехода, его транспортное средство после аварии загорелось, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в воскресенье около 23:00. Водитель мотоцикла ехал по Немиге со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Романовская Слобода.

Недалеко от дома № 3 по улице Немига сбил нетрезвого пешехода, который переходил дорогу вне "зебры".

В результате происшествия мотоцикл после падения загорелся, пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что переходить проезжую часть нужно в установленном для этого месте, предварительно убедившись, что транспортное средство остановилось. А в темное время суток нужно использовать световозвращающие элементы для привлечения внимания водителей.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что переходить дорогу нужно в установленном для этого месте, предварительно убедившись, что машины остановились.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Две легковушки столкнулись лоб в лоб на трассе М1, погибли 3 человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by