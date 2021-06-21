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Ночное ДТП в Минске: мотоцикл сбил нетрезвого пешехода и загорелся
21.06.2021 09:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн - Sputnik. Мотоциклист сбил в воскресенье пьяного пешехода, его транспортное средство после аварии загорелось, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел в воскресенье около 23:00. Водитель мотоцикла ехал по Немиге со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Романовская Слобода.
Недалеко от дома № 3 по улице Немига сбил нетрезвого пешехода, который переходил дорогу вне "зебры".
В результате происшествия мотоцикл после падения загорелся, пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что переходить проезжую часть нужно в установленном для этого месте, предварительно убедившись, что транспортное средство остановилось. А в темное время суток нужно использовать световозвращающие элементы для привлечения внимания водителей.
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Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что переходить дорогу нужно в установленном для этого месте, предварительно убедившись, что машины остановились.
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