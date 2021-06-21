ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прения сторон по делу Бабарико проходят сегодня в суде

21.06.2021 11:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Устные выступления участников судебного разбирательства и их представителей по уголовному делу "Белгазпромбанка" начались в понедельник в зале суда Московского района. Об этом Sputnik сообщили в ВС.

Экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико инкриминируется "отмывание" денег преступным путем и систематическое получение взяток. Максимальный срок, который ему грозит – 15 лет лишения свободы.

Бывший банкир сложил свои полномочия в связи с решением баллотироваться на пост президента, но кандидатом он зарегистрирован не был. Его задержали в июне прошлого года. С тех пор он находится под стражей в СИЗО КГБ.

По версии обвинения, Бабарико совершил преступления против интересов службы и осуществления порядка экономической деятельности, создав преступную группу из числа должностных лиц "Бегазпромбанка". Они систематически принимали материальные ценности, предоставляемые им в связи с занимаемыми должностными положениями, за благоприятное решение вопросов. В частности, речь идет о предоставлении банком кредитов различным субъектам хозяйствования.

Данная группа под руководством Бабарико выводила средства за границу. Для "отмывания" денег создавались офшорные компании. Перевод сумм незаконного денежного вознаграждения осуществлялся в виде дивидендов на счета, подконтрольные членам группы.

По уголовному делу проходит восемь фигурантов. Семь из них с лета прошлого года находятся в СИЗО КГД, один – под домашним арестом из-за состояния здоровья. Обвиняемые признали свою вину в полном объеме, за исключением Виктора Бабарико.

Прения будут продолжаться несколько дней. Ожидается, что представитель гособвинения запросит наказания для фигурантов дела.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Верховном суде в понедельник начались прения по громкому уголовному делу в отношении топ-менеджеров "Белгазпромбанка". В числе обвиняемых – бывший руководитель...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Четырехлетний ребенок выпал из окна в агрогородке Бабиничи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by