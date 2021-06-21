Прения сторон по делу Бабарико проходят сегодня в суде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Устные выступления участников судебного разбирательства и их представителей по уголовному делу "Белгазпромбанка" начались в понедельник в зале суда Московского района. Об этом Sputnik сообщили в ВС.

Экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико инкриминируется "отмывание" денег преступным путем и систематическое получение взяток. Максимальный срок, который ему грозит – 15 лет лишения свободы.

Бывший банкир сложил свои полномочия в связи с решением баллотироваться на пост президента, но кандидатом он зарегистрирован не был. Его задержали в июне прошлого года. С тех пор он находится под стражей в СИЗО КГБ.

По версии обвинения, Бабарико совершил преступления против интересов службы и осуществления порядка экономической деятельности, создав преступную группу из числа должностных лиц "Бегазпромбанка". Они систематически принимали материальные ценности, предоставляемые им в связи с занимаемыми должностными положениями, за благоприятное решение вопросов. В частности, речь идет о предоставлении банком кредитов различным субъектам хозяйствования.

Данная группа под руководством Бабарико выводила средства за границу. Для "отмывания" денег создавались офшорные компании. Перевод сумм незаконного денежного вознаграждения осуществлялся в виде дивидендов на счета, подконтрольные членам группы.

По уголовному делу проходит восемь фигурантов. Семь из них с лета прошлого года находятся в СИЗО КГД, один – под домашним арестом из-за состояния здоровья. Обвиняемые признали свою вину в полном объеме, за исключением Виктора Бабарико.

Прения будут продолжаться несколько дней. Ожидается, что представитель гособвинения запросит наказания для фигурантов дела.

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