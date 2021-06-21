За выходные в Беларуси утонули 23 человека, в том числе - 4 ребенка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июня – Sputnik. В прошедшие выходные в Беларуси утонули 23 человека, за всю минувшую неделю – 30, оперативные данные приводит ОСВОД.

В числе погибших на воде четверо детей, с их родственниками работали психологи МЧС.

Большинство ЧП случилось в Могилевской области – 10, затем в печальной статистике следует витебский регион - 6.

Около 70% погибших были пьяны, многие плавали в не пригодных для плавания местах.

Как отмечают специалисты, причины происшествий остаются теми же: злоупотребление алкоголем, желание похвастаться физическими данными, игнорирование простых мер безопасности.

ОСВОД, МЧС и милиция в последние дни увеличили число рейдов по водоемам, людей предупреждают, иногда выписывают штрафы. Спасатели напоминают, что распитие спиртных напитков даже в малых дозах может привести к трагедии, а купание на необорудованных пляжах опасно. Также родителям советуют не оставлять детей без присмотра ни при каких обстоятельствах

В 2020 году в Беларуси утонули 347 граждан, 108 - во время купания. Спасен 301 человек, в том числе 89 детей. Предупреждения получили более 13 тысяч нарушающих правила поведения на воде.

В республике действует 66 спасательных станций, 108 постоянных постов и 41 сезонный.

Читайте также: