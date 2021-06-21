За выходные в Беларуси произошло 10 лесных пожаров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн - Sputnik. За прошедшие выходные в Беларуси произошло 10 лесных пожаров, сообщили в Министерстве лесного хозяйства республики.

В частности, в Брестской области леса горели четыре раза, в Гомельской и Гродненской областях – по два, по одному разу – в Минской и Могилевской.

"Лишь в Витебской области выходные прошли без возгораний в лесном фонде. Пожароопасная обстановка остается сложной. По состоянию на утро понедельника запреты и ограничения на посещения лесов введены в 25 регионах страны", – говорится в сообщении Минлесхоза.

В ведомстве напоминают, что вводят запреты в превентивных мерах, чтобы снизить вероятность возникновения пожаров. Человеческий фактор – одна из основных причин возникновения природных пожаров. По мере стабилизации обстановки ограничения снимаются.

За нарушение запрета или требований пожарной безопасности можно получить штраф до 25 базовых величин (до 675 рублей). Если же это повлекло уничтожение или повреждение леса, виновнику грозит от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

Актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.

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