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Коровы насмерть затоптали пастуха в Браславском районе
21.06.2021 15:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июня – Sputnik. В Браславском районе (Витебская область) пастуха затоптало стадо коров, сообщили в областном УВД.
ЧП случилось два дня назад, 19 июня. На пастбище мужчина пас коров, в какой-то момент по нему пробежались сразу несколько животных.
Труп 48-летнего животновода обнаружил напарник пастуха. Он же и рассказал следователям, что видел, как мужчина упал на землю, по нему прошлись животные. Сразу после этого, по его словам, пострадавший встал, сделал пару шагов и рухнул на траву, потеряв сознание. Приехавшие на место происшествия медики не смогли реанимировать сельчанина.
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