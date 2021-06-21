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Коровы насмерть затоптали пастуха в Браславском районе

21.06.2021 15:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июня – Sputnik. В Браславском районе (Витебская область) пастуха затоптало стадо коров, сообщили в областном УВД.

ЧП случилось два дня назад, 19 июня. На пастбище мужчина пас коров, в какой-то момент по нему пробежались сразу несколько животных. 

© Photo : СК РБ
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Труп 48-летнего животновода обнаружил напарник пастуха. Он же и рассказал следователям, что видел, как мужчина упал на землю, по нему прошлись животные. Сразу после этого, по его словам, пострадавший встал, сделал пару шагов и рухнул на траву, потеряв сознание. Приехавшие на место происшествия медики не смогли реанимировать сельчанина.

Смертельные случаи с нападением животных на человека нередки в Беларуси. Месяц назад в Червенском районе Минской области на егеря напал дикий кабан. Охотник даже снял на мобильный телефон момент нападения зверя. После этого запись оборвалась.

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Теги: Минск
 
 
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Местный житель выпасал скот неподалеку от деревни Герчаны, напарник видел, как по нему прошлись животные, но вовремя прийти на помощь не успел.
 
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