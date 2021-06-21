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Масштабный сбой: сервисы МТБанка вышли из строя
21.06.2021 16:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн — Sputnik. В МТБанке произошел масштабный сбой оборудования: нельзя снять деньги в банкоматах, провести операции в кассах, недоступны денежные переводы, сообщили в контакт-центре банка.
Там уточнили, что из строя вышел модуль охлаждения сетевого оборудования, из-за чего теперь временно не проводятся операции в интернет-банке и мобильном приложении "Мой банк". По словам сотрудников банка, нельзя также осуществить переводы через сервис Denegram 2.0 и через сайт perevod.mtbank.by. Кроме того, невозможно дозвониться в контакт-центр банка.
Специалисты уже наладили операции по картам в устройствах банка, а также операции в кассах. Сейчас они работают над восстановлением полной работоспособности банковских сервисов. В учреждении принесли извинения за доставленные неудобства.
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Сказать о том, когда заработают мобильный банкинг и прочие сервисы, пока невозможно - сейчас специалисты занимаются починкой устройства.
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