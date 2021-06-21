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Обзор чрезвычайных происшествий

21.06.2021 20:45 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В Барановичском районе мужчина копал траншею и его засыпало землей

В МЧС сообщение поступило от медицинской службы. Инцидент произошел в деревне Новая Мышь. Было установлено, что возле дома в траншее глубиной около двух метров находится мужчина, которого по пояс засыпало грунтом. Как выяснилось, пострадавший проводил земляные работы для прокладки газопровода. При помощи специнструмента спасатели освободили мужчину и передали медикам. С предварительным диагнозом "ушиб грудной клетки и левого тазобедренного сустава" его госпитализировали.


В Дзержинском районе спасатели достали мужчину из 15-метрового колодца

Спасателям поступило сообщение о том, что требуется помощь жителю деревни Марс, который не может выбраться из колодца. Оказалось, что он спустился в шахту при помощи троса, чтобы помочь соседу достать насос. Но вернуться не получилось - веревка оборвалась. Мужчина, которому требовалась помощь, был в сознании. Ему передали пояс пожарного, но самостоятельно он обвязаться не смог. Пришлось спускаться спасателю. Пострадавшего подняли и передали медикам.


В Рогачеве на пожаре квартиры спасли пенсионера

Инцидент произошел накануне. В службу спасения поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме в райцентре. В квартире, в которой и разгорелось пламя, сотрудники МЧС на полу нашли мужчину. Пострадавшего вынесли на лестничную клетку и передали коллегам, а затем бригаде скорой помощи. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения", мужчина госпитализирован. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации газовых устройств.


Гродненские спасатели ликвидировали пожар на складе - никто не пострадал

ЧП произошло накануне днем. В магазине разгорелось пламя. На место выбыли бойцы МЧС. По прибытии наблюдалось пламя в складском помещении. Покупатели самостоятельно вышли из торгового зала на улицу. На ликвидацию возгорания потребовалось около пяти минут. Работники МЧС не дали огню распространиться на соседние помещения. В результате пожара частично уничтожено имущество, повреждены дверные проемы, закопчены стены, потолок. Рассматриваются версии пожара: неосторожное обращение с огнем.


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В Барановичском районе мужчина копал траншею и его засыпало землей В МЧС сообщение поступило от медицинской службы. Инцидент произошел в деревне Новая Мышь....
 
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