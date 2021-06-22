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Прокурор на заседании суда запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы
22.06.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн - Sputnik. Прокурор в ходе судебного заседания в Минске по уголовному делу Белгазпромбанка для экс-главы банка
Гособвинитель попросил суд освободить от ареста некоторое имущество Бабарико.
"Следует учесть, что имущество арестованного… Бабарико подлежит освобождению от ареста - один дом и один участок, на котором находится этот дом, – ввиду того, что это место его жительства. Следует также учесть, что подлежит освобождению квартира и машино-место в отношении дочери обвиняемого Бабарико, поскольку не доказано, что данное имущество добыто преступным путем", - отметил прокурор.
Кроме того, подлежит освобождению от ареста машина, которая фигурирует в уголовном деле, но принадлежит не Бабарико, а лизинговой компании.
"Окончательно назначить Бабарико 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, с лишением права занимать руководящие должности", - сказал прокурор.
Что произошло?
Экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико инкриминируется "отмывание" денег преступным путем и систематическое получение взяток. Максимальный срок, который ему грозит – 15 лет лишения свободы.
Бывший банкир сложил свои полномочия в связи с решением баллотироваться на пост президента, но кандидатом он зарегистрирован не был. Его задержали в июне прошлого года. С тех пор он находится под стражей в СИЗО КГБ.
По версии обвинения, Бабарико совершил преступления против интересов службы и осуществления порядка экономической деятельности, создав преступную группу из числа должностных лиц "Бегазпромбанка". Они систематически принимали материальные ценности, предоставляемые им в связи с занимаемыми должностными положениями, за благоприятное решение вопросов. В частности, речь идет о предоставлении банком кредитов различным субъектам хозяйствования.
Данная группа под руководством Бабарико выводила средства за границу. Для "отмывания" денег создавались офшорные компании. Перевод сумм незаконного денежного вознаграждения осуществлялся в виде дивидендов на счета, подконтрольные членам группы.
По уголовному делу проходит восемь фигурантов. Семь из них с лета прошлого года находятся в СИЗО КГБ, один – под домашним арестом из-за состояния здоровья. Обвиняемые признали свою вину в полном объеме, за исключением Виктора Бабарико.
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