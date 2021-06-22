Отчим подозревается в истязании трехлетней падчерицы

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В жестких методах воспитания - поставить в угол на гречку, связать руки скотчем, ограничивать в еде и воде…. Как такое могло произойти в молодой семье разбираются следователи Климовичей. Установлено, что с рождения до трех лет девочка находился в Доме малютки. Полгода назад мать ребенка с отчимом забрали ее к себе домой. С этого времени мужчина время от времени воспитывал падчерицу - бил за якобы плохое поведение. Заметим, что мужчине всего 25 лет.

Как сообщает ведомство, когда девочка находилась у тети, то та и обратила внимание на травмы на теле малышки и общее физическое состояние ребенка. Женщина отвезла девочку в больницу и обратилась в правоохранительные органы.







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