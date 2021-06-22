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Под Витебском сотрудники ГАИ вытащили из горящего дома двоих погорельцев

22.06.2021 20:45 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Функции пожарных пришлось брать на себя старшему лейтенанту Николаю Усову и его коллеге капитану Сергею Щербаку. Незадолго до полуночи они выехали на поиски нетрезвого велосипедиста, который едва не угодил под колеса рейсового автобуса. А уже на обратном пути увидели горящий дом. Без раздумий правоохранители бросились внутрь помещения - сначала вытащили на улицу одного потерпевшего, потом вернулись в дом за его собутыльником.

Еще до приезда спасателей и медиков милиционеры и возгорание потушили, и собутыльников в сознание привели. От госпитализации оба погорельца отказались. А вот своих спасителей поблагодарить успели. И не зря - трагедии однозначно было бы не миновать, ведь эта баня-дом спрятана от соседских жилищ за деревьями и кустами.


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Функции пожарных пришлось брать на себя старшему лейтенанту Николаю Усову и его коллеге капитану Сергею Щербаку. Незадолго до полуночи они выехали на поиски...
 
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