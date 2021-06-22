Информация о происшествиях на дорогах Беларуси

Источник материала: БT

В Борисове сотрудники ГАИ преследовали нетрезвого водителя - тот протаранил столб. Инцидент произошел еще на минувших выходных, а видео погони появилось вечером в понедельник. В старой части Борисова внимание инспекторов привлекла машина Audi 80. Сигнал об остановке водитель проигнорировал и ускорился. Началось преследование. На улице Кошевого вблизи жилого дома водитель влетел в столб линии электропередачи и стоявшую легковушку. Когда инспекторы подбежали к водителю, он попытался убежать, но вскоре был задержан. Как выяснилось, 26-летний местный житель был пьян - почти 2 промилле алкоголя.

В ДТП на улице Филимонова в столице - повреждены две иномарки. По информации ГАИ, накануне вечером 28-летний водитель автомобиля БМВ при развороте не уступил дорогу встречному "Джили". В результате произошло столкновение.

Авария в Лельчицком районе. Женщина-водитель, вероятно, уснула за рулем, пострадал пассажир. ДТП произошло на трассе Р36 Мозырь - Лельчицы - граница Украины. Установлено, что водитель иномарки не справилась с управлением, легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. Пострадал пассажир. С переломами мужчину доставили в больницу. По предварительной информации, женщина была в утомленном состоянии.

В Дрогичинском районе на пересечении главной и второстепенной дороги столкнулись два автомобиля "Форд" - никто не пострадал, так как все участники были пристегнуты ремнями безопасности. Авария произошла сегодня утром. По предварительной информации, 45-летний минчанин на микроавтобусе при выезде со второстепенной дороги не пропустил другой бус. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения.

На МКАД водитель микроавтобуса протаранил дорожный знак и врезался в столб. Сегодня днем, по информации ГАИ, шофер за рулем "фиата", двигаясь по внешнему кольцу, в районе 19-го километра выехал на обочину и врезался в дорожный знак и осветительную мачту. Что послужило причиной аварии - сейчас устанавливают правоохранители.







Читайте также: