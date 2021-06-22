Двое подростков похитили у мамы своего друга 12 тысяч долларов

Источник материала: БT

С такими друзьями и врагов не надо - говорят в народе. Один из таких случаев - в столице. Двое подростков похитили у мамы своего друга $ 12 тысяч. Женщина обратилась в милицию - и начались разбирательства. Правоохранители выяснили, что руку к преступлению приложили двое товарищей 15-ти и 19-ти лет. Они периодически наведывались в гости к несовершеннолетнему сыну потерпевшей. Один раз мальчик похвастался, что дома хранится крупная сумма денег. Тогда и начались проблемы.







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