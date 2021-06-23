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Смерть журналиста Хашукджи: причастные к убийству прошли подготовку в США

23.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Саудовцы, которые принимали участие в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, проходили боевую подготовку в США, об этом сообщает издание New York Times ссылкой на соответствующие документы и источники.

Уточняется, что подготовка проводилась в рамках контракта, одобренного американским госдепом.

Журналист пропал осенью 2018-го после того, после пошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, позже Эр-Рияд сделал официальное заявление о том, что Хашукджи убили. 

По делу журналиста проходило 11 человек. Пятерых приговорили к смертной казни, троих – длительному тюремному заключению.

По данным газеты, подготовку четырех саудовцев проводила охранная компания Tier 1, расположенная в Арканзасе. В подготовку входила стрельба и противодействие атаке, и  она предназначалась для того, чтобы обеспечить более надежную охрану и защиту саудовских лидеров. Источники также сообщили изданию, что кроме этого саудовцев обучали также слежке и ближнему бою.

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Лицензия компании Tier 1 на проведение данной военной подготовки саудовской королевской гвардии была выдана Госдепартаментом в 2014 году. Обучение продолжалось как минимум в течение года.

В компании Cerberus Capital Management, которой принадлежит Tier 1, факт прохождения обучения подтвердили, однако уточнили, что учебная программа не имеет никакого отношения к убийству.

Убийство журналиста

Саудит Джамаль Хашукджи был обозревателем американского издания Washington Post. Взгляды журналиста расходились с официальной позицией Эр-Рияда и некоторых других монархий арабского мира по ряду вопросов. В частности, Хашукджи нередко критиковал наследного принца Мухаммеда ибн Салмана и выступал против вмешательства Саудовской Аравии в Йемен.

2 октября 2018 года он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами, необходимыми для заключения брака. Его невеста ожидала журналиста рядом с консульством, однако Хашукджи так и не вернулся.

Только 20 октября Эр-Рияд официально заявил, что журналиста убили в ходе ссоры и драки, возникшей в консульстве. Журналист был задушен, а его тело расчленили.

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Турция потребовала от Саудовской Аравии выдачи виновных по этому делу, а также данных о месте нахождения тела Хашукджи, однако требование не было удовлетворено. Позже ряд СМИ сообщал, что тело убитого было обнаружено в колодце, расположенном на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии. 

Как заявили в ООН, в расследовании этого дела не соблюдаются необходимые стандарты. Суд проходил за закрытыми дверями, а личности обвиняемых не были обнародованы. Тем не менее, известно, что из 15 человек, которые участвовали в убийстве, 11 предстали перед судом. Пятеро были приговорены к смертной казни, трое получили 24 года тюремного заключения.

В материалах следствия отмечается, что "убийство было совершено без предварительных намерений".

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что не имеет отношения к случившемуся, однако чувствует ответственность за смерть журналиста, потому, что это все произошло при нем.

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Теги: Минск
 
 
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Известный журналист был убит в консульстве Саудовской Аравии, по делу проходило 11 человек – из них пятерых приговорили к смертной казни.
 
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