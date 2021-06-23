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Трехлетний ребенок выпал из окна в Жабинсковском районе
23.06.2021 11:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн - Sputnik. Трехлетняя девочка в одной из деревень Жабинсковского района выпала из окна второго этажа, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Инцидент произошел вечером 22 июня. Как стало известно, окно в комнате, где находилась девочка, было открыто. Ребенок залез на подоконник, рядом с которым стоял диван, оперся на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна второго этажа на бетонную поверхность.
Бабушка малышки незадолго до трагедии вышла в другую комнату. Девочка получила телесные повреждения и госпитализирована в медучреждение.
Жабинсковский РОСК по данному факту проводит проверку.
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Маленькая девочка залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку и выпала из окна второго этажа.
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