Трехлетний ребенок выпал из окна в Жабинсковском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. Трехлетняя девочка в одной из деревень Жабинсковского района выпала из окна второго этажа, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 22 июня. Как стало известно, окно в комнате, где находилась девочка, было открыто. Ребенок залез на подоконник, рядом с которым стоял диван, оперся на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна второго этажа на бетонную поверхность.

Бабушка малышки незадолго до трагедии вышла в другую комнату. Девочка получила телесные повреждения и госпитализирована в медучреждение.

Жабинсковский РОСК по данному факту проводит проверку.

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