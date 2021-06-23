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Трехлетний ребенок выпал из окна в Жабинсковском районе

23.06.2021 11:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. Трехлетняя девочка в одной из деревень Жабинсковского района выпала из окна второго этажа, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 22 июня. Как стало известно, окно в комнате, где находилась девочка, было открыто. Ребенок залез на подоконник, рядом с которым стоял диван, оперся на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна второго этажа на бетонную поверхность.

Бабушка малышки незадолго до трагедии вышла в другую комнату. Девочка получила телесные повреждения и госпитализирована в медучреждение.

Жабинсковский РОСК по данному факту проводит проверку.

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Теги: Минск
 
 
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Маленькая девочка залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку и выпала из окна второго этажа.
 
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