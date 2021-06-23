Воруют ниппели ради хайпа: подростковый тренд TikTok пришел в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 23 июн – Sputnik, Инна Гришук. Белорусская милиция обратила внимание на новый подростковый тренд, докатившийся до Беларуси. Несовершеннолетние пользователи соцсети TikTok соревнуются, кто больше скрутит ниппелей с колес дорогих автомобилей.

Правоохранители предупреждают подростков – это административное или уголовное преступление.

Суть нового тиктоковского челленджа в том, что подросткам предлагают соревноваться, кто больше скрутит, а вернее, украдет ниппелей с колес чужих машин. Дети, которые в этом участвуют, делятся короткими видео, в которых хвалятся уловом, количеством и красотой колпачков. Стараются при этом скручивать не обычные ниппели, а с рисунками, фирменными логотипами, которые обычно можно найти на дорогих машинах.

Как сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома, случаи подобного воровства уже зафиксированы в Гродненской области. Как правило, участвуют в челлендже мальчики 10–16 лет. Места для похищений выбираются разные. Вечером, как правило, это дворы жилых домов, днем – стоянки у предприятий.

"В летний период на каникулах несовершеннолетние часто ничем не заняты, а родители не всегда могут проконтролировать их прогулки. Кроме того причиной такого нового тренда является свободный бесконтрольный доступ в интернет, где подростки видят новомодные видеоролики и пытаются повторить и даже превзойти их авторов", – говорят в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что хищение ниппелей является преступлением. За него можно получить административное или уголовное наказание. Это ст. 11.1 КоАП Беларуси (мелкое хищение) и ст. 205 УК Беларуси (кража). Если ребенок не достиг 14 лет, ответственность за его поступок будут нести оба родителя. Также родителям придется оплатить не только штраф, но и возместить ущерб автовладельцу.