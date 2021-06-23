Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима получил бывший генеральный директор спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпийский", сообщает пресс-служба Верховного суда.

Приговор о коррупции в СОК "Олимпийский" огласил Первомайский суд Минска.

В течение более двух лет (с октября 2018 года по январь 2021 года) экс-руководитель комплекса через соучастника — начальника отдела материально-технического снабжения — принял от директора и учредителя ООО "ДельфиСервис" взятку на общую сумму 28 тысяч рублей.

Деньги передавались гендиректору "за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а именно в связи с предоставлением ООО "ДельфиСервис" возможности участия в проводимом УП "СОК "Олимпийский" конкурсе по закупке услуг по обслуживанию технологического оборудования плавательных бассейнов и водоподготовки", сообщает Верховный суд.

Бывший гендиректор своей вины не признал. Остальные фигуранты согласились с позицией прокуратуры.

Во время заседания некоторые эпизоды из обвинения были исключены.

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В результате рассмотрения уголовного дела суд признал бывшего гендиректора виновным в получении взятки в крупном размере. Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 300 базовых величин, что составляет 8 700 рублей.

Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей и юридически значимых действий, на срок 5 лет.

Директора "ДельфиСервис" признан виновным в даче взятки в крупном размере и приговорен к двум годам отбывания наказания в исправительной колонии усиленного режима без штрафа.

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