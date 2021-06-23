ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умер легендарный советский диктор Виктор Балашов

24.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. На 97-м году жизни умер легендарный советский диктор Виктор Балашов, сообщил портал "Вести.ру".

"Не стало Виктора Балашова – легендарного советского и российского диктора", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что он первым сообщил гражданам СССР о полете в космос Юрия Гагарина.

Виктор Балашов – диктор Всесоюзного радио, с 1947 по 1996 год он работал на Центральном телевидении, имеет звание Народный артист РФ. Был ведущим информационной программы "Время", передач "Победители", , "Огоньки…", "Клуб фронтовых друзей", "Требуются, требуются…" и других.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктор Балашов первым сообщил гражданам СССР о полете в космос Юрия Гагарина в апреле 1961 года.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Фотофакт: разрушен забор посольства Латвии в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by