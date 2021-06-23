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Умер легендарный советский диктор Виктор Балашов
24.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн – Sputnik. На 97-м году жизни умер легендарный советский диктор Виктор Балашов, сообщил портал "
"Не стало Виктора Балашова – легендарного советского и российского диктора", – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что он первым сообщил гражданам СССР о полете в космос Юрия Гагарина.
Виктор Балашов – диктор Всесоюзного радио, с 1947 по 1996 год он работал на Центральном телевидении, имеет звание Народный артист РФ. Был ведущим информационной программы "Время", передач "Победители", , "Огоньки…", "Клуб фронтовых друзей", "Требуются, требуются…" и других.
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Виктор Балашов первым сообщил гражданам СССР о полете в космос Юрия Гагарина в апреле 1961 года.
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