Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. На 97-м году жизни умер легендарный советский диктор Виктор Балашов, сообщил портал " Вести.ру ".

"Не стало Виктора Балашова – легендарного советского и российского диктора", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что он первым сообщил гражданам СССР о полете в космос Юрия Гагарина.

Виктор Балашов – диктор Всесоюзного радио, с 1947 по 1996 год он работал на Центральном телевидении, имеет звание Народный артист РФ. Был ведущим информационной программы "Время", передач "Победители", , "Огоньки…", "Клуб фронтовых друзей", "Требуются, требуются…" и других.