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Фотофакт: разрушен забор посольства Латвии в Минске
24.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Снимок, на котором одна из стен забора вокруг посольства Латвии в Минске разрушена, опубликовал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
"Мы ожидаем, что власти Минска расследуют этот инцидент, обеспечат безопасность посольства в полном соответствии с международным правом", - написал в Twitter глава латвийского внешнеполитического ведомства.
Что произошло
Как пояснили позже в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, в забор посольства въехал грузовой эвакуатор, инцидент произошел в среду в 18:00.
"По предварительной информации, водитель грузового эвакуатора "Мерседес", осуществляя ремонт автомобиля во дворе дома №8 по улице Якуба Коласа, не обеспечил меры, исключающие самопроизвольный откат, в результате чего транспортное средство покатилось и совершило наезд на кирпичный забор", - говорится в сообщении.
В отношении водителя составлены административные материалы, предусмотренные ч. 1 ст. 18.14 и ч. 5 ст. 18.18 КоАП Республики Беларусь.
Дипломатический скандал с Латвией
Напомним, в мае Беларусь
После того, как МИД Беларуси вручил ноту протеста латвийскому послу Эйнарсу Семанису, внешнеполитическое ведомство Латвии также
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На данный момент в латвийском посольстве находится лишь один административно-технический сотрудник, который ухаживает за зданием.
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