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Фотофакт: разрушен забор посольства Латвии в Минске

24.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Снимок, на котором одна из стен забора вокруг посольства Латвии в Минске разрушена, опубликовал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Мы ожидаем, что власти Минска расследуют этот инцидент, обеспечат безопасность посольства в полном соответствии с международным правом", - написал в Twitter глава латвийского внешнеполитического ведомства.

Что произошло

Как пояснили позже в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, в забор посольства въехал грузовой эвакуатор, инцидент произошел в среду в 18:00.

"По предварительной информации, водитель грузового эвакуатора "Мерседес", осуществляя ремонт автомобиля во дворе дома №8 по улице Якуба Коласа, не обеспечил меры, исключающие самопроизвольный откат, в результате чего транспортное средство покатилось и совершило наезд на кирпичный забор", - говорится в сообщении.

В отношении водителя составлены административные материалы, предусмотренные ч. 1 ст. 18.14 и ч. 5 ст. 18.18 КоАП Республики Беларусь.

Дипломатический скандал с Латвией

Напомним, в мае Беларусь выслала все Латвийское посольство, за исключением одного административно-технического сотрудника. Причиной этого стал инцидент в Риге, когда во время чемпионата мира по хоккею в Риге официальный флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белый. Замену собственноручно провели министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис.

После того, как МИД Беларуси вручил ноту протеста латвийскому послу Эйнарсу Семанису, внешнеполитическое ведомство Латвии также выслало всех белорусских дипломатов.

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Теги: Минск
 
 
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На данный момент в латвийском посольстве находится лишь один административно-технический сотрудник, который ухаживает за зданием.
 
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