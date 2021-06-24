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Пожар на Лукомльской ГРЭС: что известно к настоящему времени
24.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. Причиной пожара на одной из самых крупных электростанций в Беларуси - Лукомльской ГРЭС в Витебской области - стала аномально жаркая погода, об этом сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер белорусского государственного производственного объединения "Белэнерго" Владимир Бобров.
"В связи с периодом аномальных температур произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линий электропередач 330 кВ и всего работающего оборудования ГРЭС, мощность которого на тот момент составляло 1400 МВт", - сказал он.
Из-за аварии были обесточены подстанции 330 кВ "Орша", "Могилев", "Могилев - Северная", что привело к потере электроснабжения потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов.
"Для полного восстановления режима генерации на Лукомльской ГРЭС одновременно ведутся пусковые операции по включению в сеть 4 энергоблоков общей мощностью 1300 МВт с последующим включением в работу остальных энергоблоков ГРЭС", - отметил Бобров.
Кроме того, идут пусковые операции на двух турбогенераторах Минской ТЭЦ-4 мощностью по 100 МВт, добавил специалист.
Ночью передача электроэнергии была восстановлена в Могилевской и Витебской областях.
"Энергосистема работает в штатном режиме", - сообщили в Белэнерго.
Что произошло
В среду вечером на ГРЭС
Подразделения МЧС оперативно выехали на территорию Лукомльской ГРЭС. Пожар, по данным ведомства, был ликвидирован в 22:39. Никто из работников станции не пострадал.
Для решения вопросов, связанных с отключением электроснабжения, создана Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Витебском облисполкоме.
Лукомльская ГРЭС
Лукомльская ГРЭС – крупнейшая в Беларуси тепловая электростанция, находящаяся в городе Новолукомль (Витебская область), ее установленная мощность – более 2800 МВт. Станция является филиалом РУП "Витебскэнерго". Строительство ГРЭС было начато в 1964 году, а энергоблоки вводились в эксплуатацию с 1969-го по 1974-й. В год станция вырабатывает до 12 миллиардов кВт·ч электроэнергии (около 30% электроэнергии объединенной энергосистемы страны), обеспечивая ей близлежащие районы (Витебск и Могилев), а также Минск.
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В результате инцидента никто не пострадал, ночью в Витебской и Могилевской областях подача электричества была восстановлена.
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