ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пожар на Лукомльской ГРЭС: что известно к настоящему времени

24.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Причиной пожара на одной из самых крупных электростанций в Беларуси - Лукомльской ГРЭС в Витебской области - стала аномально жаркая погода, об этом сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер белорусского государственного производственного объединения "Белэнерго" Владимир Бобров.

"В связи с периодом аномальных температур произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линий электропередач 330 кВ и всего работающего оборудования ГРЭС, мощность которого на тот момент составляло 1400 МВт", - сказал он.

Из-за аварии были обесточены подстанции 330 кВ "Орша", "Могилев", "Могилев - Северная", что привело к потере электроснабжения потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов. 

"Для полного восстановления режима генерации на Лукомльской ГРЭС одновременно ведутся пусковые операции по включению в сеть 4 энергоблоков общей мощностью 1300 МВт с последующим включением в работу остальных энергоблоков ГРЭС", - отметил Бобров.

Кроме того, идут пусковые операции на двух турбогенераторах Минской ТЭЦ-4 мощностью по 100 МВт, добавил специалист.

Ночью передача электроэнергии была восстановлена в Могилевской и Витебской областях.

"Энергосистема работает в штатном режиме", - сообщили в Белэнерго.

Что произошло

В среду вечером на ГРЭС загорелась одна из секций трансформаторной подстанции, сообщение об этом было получено спасателями в 21:41. Причиной пожара стало повреждение измерительного трансформатора.

Подразделения МЧС оперативно выехали на территорию Лукомльской ГРЭС. Пожар, по данным ведомства, был ликвидирован в 22:39. Никто из работников станции не пострадал.

Для решения вопросов, связанных с отключением электроснабжения, создана Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Витебском облисполкоме.

Лукомльская ГРЭС

Лукомльская ГРЭС – крупнейшая в Беларуси тепловая электростанция, находящаяся в городе Новолукомль (Витебская область), ее установленная мощность – более 2800 МВт. Станция является филиалом РУП "Витебскэнерго". Строительство ГРЭС было начато в 1964 году, а энергоблоки вводились в эксплуатацию с 1969-го по 1974-й. В год станция вырабатывает до 12 миллиардов кВт·ч электроэнергии (около 30% электроэнергии объединенной энергосистемы страны), обеспечивая ей близлежащие районы (Витебск и Могилев), а также Минск.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате инцидента никто не пострадал, ночью в Витебской и Могилевской областях подача электричества была восстановлена.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Умер легендарный советский диктор Виктор Балашов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by