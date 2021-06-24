Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. После пожара на Лукомльской ГРЭС на "Нафтане" и "Полимире" загорелись факелы, пишет корпоративное издание "Вестник Нафтана".

Накануне вечером очевидцы наблюдали со стороны заводов столбы дыма и огня. Как объясняет издание, после нештатной ситуации в Новолукомле сработала противоаварийная защита. Согласно технологическому регламенту, при срабатывании защиты продукты с останавливаемых установок направляются для утилизации в факельную систему.

Сейчас технологический процесс на предприятиях полностью под контролем, нормальный режим работы восстанавливается.

Инцидент на Лукомльской ГРЭС

Вечером в среду 23 июня на ГРЭС загорелась одна из секций трансформаторной подстанции. Причиной пожара стало повреждение измерительного трансформатора. Из-за ЧП не было света в Витебской и Могилевской областях, однако ночью подача электроснабжения была восстановлена.

Спасатели потушили пожар за час, никто из работников станции не пострадал. Для решения вопросов, связанных с отключением электроснабжения, создана комиссия по чрезвычайным ситуациям при Витебском облисполкоме.