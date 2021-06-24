Швед: Беларусь не получала от ЕС ответов на запросы о выдаче оппозиционеров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн - Sputnik. Беларусь пока не получала официальных ответов на запросы о выдаче представителей оппозиции Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Павла Латушко, сообщил в четверг генеральный прокурор республики Андрей Швед.

При этом генпрокурор акцентировал внимание на том, что в международных отношениях действует принцип взаимности.

"Мы выполняем свои договорные обязательства и стараемся на принципе взаимности оказывать содействие", – заявил Швед. И добавил, что если партнеры не идут навстречу в вопросах выдачи, то и за белорусской стороной "остается право таким же образом действовать".

Официальные запросы

В январе Генеральная прокуратура направила в Национальное центральное бюро Интерпола пакет документов, необходимых для объявления в международный розыск Павла Латушко.

В феврале просьбу о выдаче экс-претендента на президентский пост Валерия Цепкало для привлечения к уголовной ответственности Генпрокуратура Беларуси направила в адрес Генпрокуратуры Латвии.

В марте просьбу об экстрадиции Светланы Тихановской Генпрокуратура Беларуси направила в Литву.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис тогда заявил, что обсуждать запрос об экстрадиции экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской власти страны не намерены и добавил, что "быстрее ад покроется льдом, чем мы начнем обсуждать требование" (запрос Беларуси о выдачи Тихановской – Sputnik).

В апреле КГБ внес в список причастных к терроризму Тихановскую и Латушко, в связи с чем подготовлены документы об экстрадиции Тихановской, Латушко из Литвы и Польши соответственно.

Кроме того, как сообщил в конце мая глава МВД Иван Кубраков, белорусские компетентные органы направили в Интерпол запросы на экстрадицию фигурантов так называемых протестных уголовных дел.

"По всем практически уголовным делам, которые возбуждены (после августа 2020 года - Sputnik), в том числе и по массовым беспорядкам, запросы уже направлены, работа по розыску подозреваемых ведется постоянно, в том числе, если они находятся не на территории Республики Беларусь ", – заявил глава МВД Иван Кубраков.

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