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ЛНР не обращалась в РБ для следственных действий с Протасевичем - Швед
24.06.2021 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн - Sputnik. Представители ЛНР не обращались в Беларуси по поводу следственных действий с Романом Протасевичем – сооснователем и экс-главредом Telegram-канала Nexta, признанного белорусским судом экстремистским, сообщил журналистам генпрокурор республики Андрей Швед.
"К нам официально никто не обращался", - сказал он.
Также в четверг глава СК Беларуси Дмитрий Гора подчеркнул, что официальных запросов на этот счет в РБ не поступало. "Я не знаю, не слышал никакой противоречивой информации, что кто-то приезжал", - добавил Гора.
Что произошло с Протасевичем
Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту 23 мая из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту воздушного судна находился Роман Протасевич – сооснователь и экс-главред Telegram-канала Nexta, признанного белорусским судом экстремистским.
Адвокат Протасевича Инесса Оленская ранее сообщала, что ее подзащитный
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель рассказывал, что Протасевич участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе батальона "Азов". Генпрокуратура ЛНР
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Ранее Роман Протасевич опроверг информацию о том, что его в Минске допрашивали представители правоохранительных органов ЛНР.
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