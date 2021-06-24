ЛНР не обращалась в РБ для следственных действий с Протасевичем - Швед

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн - Sputnik. Представители ЛНР не обращались в Беларуси по поводу следственных действий с Романом Протасевичем – сооснователем и экс-главредом Telegram-канала Nexta, признанного белорусским судом экстремистским, сообщил журналистам генпрокурор республики Андрей Швед.

"К нам официально никто не обращался", - сказал он.

Также в четверг глава СК Беларуси Дмитрий Гора подчеркнул, что официальных запросов на этот счет в РБ не поступало. "Я не знаю, не слышал никакой противоречивой информации, что кто-то приезжал", - добавил Гора.

Что произошло с Протасевичем

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту 23 мая из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту воздушного судна находился Роман Протасевич – сооснователь и экс-главред Telegram-канала Nexta, признанного белорусским судом экстремистским. Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу задержали. В Беларуси они стали фигурантами уголовных дел.

Адвокат Протасевича Инесса Оленская ранее сообщала, что ее подзащитный отмечал , что с ним не проводили и "виртуальных допросов". "Никто ко мне не приезжал, никто со мной ни по скайпу, ни по другим средствам связи не связывался", – цитировала адвокат слова Протасевича.

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель рассказывал, что Протасевич участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе батальона "Азов". Генпрокуратура ЛНР возбудила в отношении Протасевича уголовное дело и сообщила о готовности передать всю информацию белорусским коллегам.

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