Авария на Лукомльской ГРЭС: светом потребителей запитала БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Первый энергоблок БелАЭС позволил быстрее устранить последствия внештатной ситуации, возникшей на Лукомльской ГРЭС вечером в среду, и запитать потребителей электричеством, заявил журналистам первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров.

"Нагрузка при отключении блоков ГРЭС была фактически вдвое меньше, чем если бы была при отсутствии АЭС", - поянил он.

Бобров подчеркнул, что на станции в Новолукомле сейчас ведутся работы по восстановлению режима генерации, в нормальном режиме работают 6 энергоблоков из 8. По его словам, потребители в полном объеме обеспечены мощностями белорусской энергосистемы.

Главный инженер "Белэнерго" также сказал, что причиной ЧП в Лукомле, по предварительным данным, стала аномальная жара. Специалист уточнил, что сотрудники предприятия выехали на объект для изучения ситуации на месте.

"По итогам этой работы будут предложены дополнительные меры по повышению надежности и устойчивости Лукомльской ГРЭС", - резюмировал Бобров.

Что произошло на Лукомльской ГРЭС

Вечером в среду 23 июня на ГРЭС загорелась одна из секций трансформаторной подстанции. Причиной пожара стало повреждение измерительного трансформатора. Из-за ЧП не было света в Витебской и Могилевской областях, однако ночью подача электроснабжения была восстановлена.

Пожар на Лукомльской ГРЭС: что известно к настоящему времени >>

Спасатели потушили пожар за час, никто из работников станции не пострадал. Для решения вопросов, связанных с отключением электроснабжения, создана комиссия по чрезвычайным ситуациям при Витебском облисполкоме.

Лукомльская ГРЭС генерирует около 30% всего электричества для белорусской энергетической системы, а в летний период эта цифра увеличивается вдвое. Сейчас номинальная мощность ГРЭС составляет около 3000 МВт - больше, чем выработка БелАЭС, когда в строй будут введены оба реактора (2400 МВт).

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