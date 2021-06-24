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Авария на Лукомльской ГРЭС: светом потребителей запитала БелАЭС
24.06.2021 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. Первый энергоблок БелАЭС позволил быстрее устранить последствия внештатной ситуации, возникшей на Лукомльской ГРЭС вечером в среду, и запитать потребителей электричеством, заявил журналистам первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров.
"Нагрузка при отключении блоков ГРЭС была фактически вдвое меньше, чем если бы была при отсутствии АЭС", - поянил он.
Бобров подчеркнул, что на станции в Новолукомле сейчас ведутся работы по восстановлению режима генерации, в нормальном режиме работают 6 энергоблоков из 8. По его словам, потребители в полном объеме обеспечены мощностями белорусской энергосистемы.
Главный инженер "Белэнерго" также сказал, что причиной ЧП в Лукомле, по предварительным данным, стала аномальная жара. Специалист уточнил, что сотрудники предприятия выехали на объект для изучения ситуации на месте.
"По итогам этой работы будут предложены дополнительные меры по повышению надежности и устойчивости Лукомльской ГРЭС", - резюмировал Бобров.
Что произошло на Лукомльской ГРЭС
Вечером в среду 23 июня на ГРЭС
Спасатели потушили пожар за час, никто из работников станции не пострадал. Для решения вопросов, связанных с отключением электроснабжения, создана комиссия по чрезвычайным ситуациям при Витебском облисполкоме.
Лукомльская ГРЭС генерирует около 30% всего электричества для белорусской энергетической системы, а в летний период эта цифра увеличивается вдвое. Сейчас номинальная мощность ГРЭС составляет около 3000 МВт - больше, чем выработка БелАЭС, когда в строй будут введены оба реактора (2400 МВт).
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На станции, которая генерирует треть всего электричества для белорусской энергетической системы, ведутся работы по восстановлению режима генерации.
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