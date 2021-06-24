Ребенок погиб от удара током в Осиповичском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Девятилетний мальчик погиб от удара током, об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Сообщение о гибели ребенка в деревне Аминовичи Осиповичского района поступило вечером в среду, 23 июня.

Как установили прибывшие на место следователи, мальчик находился на даче с бабушкой, дедушкой и младшим братом. Около 16:50 он включил в розетку электрический тент, предназначенный для подогрева воды, и получил удар током.

Мальчика нашел младший брат, он также достал вилку из розетки.

Попытки медиков спасти ребенка завершились неудачей - мальчик умер.

"Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области и представителями энергонадзора проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертных исследований, опрошены родственники и соседи погибшего", - рассказали в пресс-службе.

По факту случившегося следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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