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Ребенок погиб от удара током в Осиповичском районе
24.06.2021 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. Девятилетний мальчик погиб от удара током, об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Сообщение о гибели ребенка в деревне Аминовичи Осиповичского района поступило вечером в среду, 23 июня.
Как установили прибывшие на место следователи, мальчик находился на даче с бабушкой, дедушкой и младшим братом. Около 16:50 он включил в розетку электрический тент, предназначенный для подогрева воды, и получил удар током.
Мальчика нашел младший брат, он также достал вилку из розетки.
Попытки медиков спасти ребенка завершились неудачей - мальчик умер.
"Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области и представителями энергонадзора проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертных исследований, опрошены родственники и соседи погибшего", - рассказали в пресс-службе.
По факту случившегося следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Мальчик включал электрически тент для подогрева воды и получил удар током – его обнаружил младший брат.
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