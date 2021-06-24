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Подросткам все чаще предлагают распространять наркотики - МВД

24.06.2021 14:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Развитие современных IT-технологий, слабая защищенность в интернете подрастающего поколения проводят к тому, что несовершеннолетних все чаще вовлекают в распространение наркотиков, об этом заявил начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.  

"Наркодилеры предлагают работу с легальными стимулирующими веществами, такими, как табачные смеси, заставляют поверить в отсутствие каких-либо рисков и полную конфиденциальность. При этом ими предпринимаются любые меры для создания иллюзии возможности быстро заработать денежные средства, оценивая при этом одну закладку в 250-450 белорусских рублей, а заработок в месяц предлагают до девяти тысяч белорусских рублей", - обратил внимание Александр Купченя, его слова приводит БелТА.

Он подчеркнул, что криминальная карьера закладчика быстротечна, "некоторые попадаются уже в первый раз".

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По словам Купчени, в Минске за пять месяцев нынешнего года окончены расследования и направлены в суд 17 уголовных дел в отношении 15 несовершеннолетних, 12 из которых связаны со сбытом наркотиков.

"За аналогичный период 2020 года таких преступлений было семь и только два преступления, связанные со сбытом наркотических веществ", - рассказал Александр Купченя.

Он рассказал, что сейчас еще рассматривается 11 уголовных дел в отношении несовершеннолетних.

В апреле в МВД сообщали, что с незаконным оборотом запрещенных веществ с начала года связано свыше 1060 случаев нарушений закона, а по статье 328 УК РБ учащиеся и студенты стали фигурантами 70 уголовных дел.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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