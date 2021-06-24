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Рабочего затянуло во вращающийся транспортер - СК

24.06.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Работника одного из сельхозпредприятий Березовского района затянуло в ленту по разгрузке зерна, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

ЧП случилось утром 23 июня, когда местный 50-летний рабочий перемещал зерно из помещения силоса на транспортировочную ленту. В какой-то момент во вращающийся шнек попали ноги мужчины, и его затянуло в транспортер. Коллеги не успели ничего сделать, от полученных травм работник скончался.

Следователи и судмедэксперты работают на месте происшествия, опрошены коллеги и родственники погибшего, на предприятии изъята необходимая документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Теги: Минск
 
 
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Сначала в шнек попали ноги мужчины, после чего его затянуло целиком. Сейчас на месте происшествия работают следователи.
 
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