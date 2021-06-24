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Возбуждено первое уголовная дело за зарплаты "в конвертах"

24.06.2021 17:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. В Беларуси возбуждено первое уголовное дело за уклонение от уплаты страховых взносов. Среди фигурантов – должностные лица Бобруйского коммерческого предприятия, занимающегося созданием рекламы, сообщает Комитет государственного контроля.

Ведомство обращает внимание, что в отношении этих же лиц ранее уже было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Расследование дела еще не завершено, но уже установлены факты  неуплаты в бюджет подоходного налога при выплате зарплаты "в конвертах" более 100 сотрудникам этого закрытого акционерного общества.

Работники КГК провели дополнительную проверку. В результате дополнительной проверки установлено, что должностные лица ЗАО в течение последних пяти лет выплатили работникам более 1,1 млн. рублей зарплаты по "серым" схемам (без оформления трудовых отношений).

Фонд социальной защиты населения недополучил почти 375 тыс. рублей. Государству причинен ущерб в особо крупном размере, указывает КГК.

О зарплате в конвертах

1 марта президент Беларуси Александр Лукашенко предложил главе Комитета госконтроля Василию Герасимову ввести ответственность за получение "серых" зарплат.

© CC BY-SA 2.0 / eFile989 / Mailing Money - Payments
За зарплаты в конверте в Беларуси вводится уголовная ответственность

"Возможно введение ответственности для работников, которые, понимая незаконность получения "серой" зарплаты, соглашаются на это", – пояснял тогда Герасимов.

По его словам, будет также отлажен механизм освобождения от ответственности тех, кто сообщил о факте незаконного получения зарплаты.

Руководитель комитета подчеркивал, что в республике нет повальной тенденции выплат "серой" зарплаты, однако, некоторые случаи все же фиксируются.

19 июня вступили в силу изменения в закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". С этого момента за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов и сборов введена уголовная ответственность.

 
Теги: Минск
 
 
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О фактах выплаты зарплаты по "серым" схемам сотрудникам одной из Бобруйских компаний президенту страны 1 марта докладывал глава Комитета госконтроля.
 
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