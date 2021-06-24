Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. В Беларуси возбуждено первое уголовное дело за уклонение от уплаты страховых взносов. Среди фигурантов – должностные лица Бобруйского коммерческого предприятия, занимающегося созданием рекламы, сообщает Комитет государственного контроля.

Ведомство обращает внимание, что в отношении этих же лиц ранее уже было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Расследование дела еще не завершено, но уже установлены факты неуплаты в бюджет подоходного налога при выплате зарплаты "в конвертах" более 100 сотрудникам этого закрытого акционерного общества.

Работники КГК провели дополнительную проверку. В результате дополнительной проверки установлено, что должностные лица ЗАО в течение последних пяти лет выплатили работникам более 1,1 млн. рублей зарплаты по "серым" схемам (без оформления трудовых отношений).

Фонд социальной защиты населения недополучил почти 375 тыс. рублей. Государству причинен ущерб в особо крупном размере, указывает КГК.

О зарплате в конвертах

1 марта президент Беларуси Александр Лукашенко предложил главе Комитета госконтроля Василию Герасимову ввести ответственность за получение "серых" зарплат.

"Возможно введение ответственности для работников, которые, понимая незаконность получения "серой" зарплаты, соглашаются на это", – пояснял тогда Герасимов.

По его словам, будет также отлажен механизм освобождения от ответственности тех, кто сообщил о факте незаконного получения зарплаты.

Руководитель комитета подчеркивал, что в республике нет повальной тенденции выплат "серой" зарплаты, однако, некоторые случаи все же фиксируются.

19 июня вступили в силу изменения в закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". С этого момента за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов и сборов введена уголовная ответственность.