|
Более 750 безымянных захоронений нашли на месте бывшей школы в Канаде
24.06.2021 19:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. Свыше 750 безымянных захоронений были найдены на территории бывшей школы-интерната в провинции Саскачеван, расположенной в центре Канады, сообщил в четверг телеканал CPAC.
Ранее канал CBC сообщал, что на месте бывшей школы находятся не менее ста с лишним могил.
"Мы начали исследование с использованием радаров 2 июня. По данным на вчерашний день мы нашли 751 безымянное захоронение", – заявил на пресс-конференции представитель объединения индейских народов Канады Кадмус Делорм.
В конце мая текущего года появилась информация, что в городе Камлупс на территории, где раньше была школа-интернат для детей коренного населения страны, обнаружили останки множества несовершеннолетних. Эта школа действовала до 1969 года под патронажем католической церкви, а позже перешла под контроль правительства, просуществовав до 1978-го.
Через такие школы-интернаты прошли более 150 тысяч подростков-индейцев. Из-за жестокого обращения и отсутствия необходимого ухода в них погибли более 3,2 тысячи человек. Ранее в этой связи правительство Канады принесло официальные извинения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жуткие находки были сделаны в городе Камлупс на территории, где раньше была школа-интернат для детей-индейцев.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)