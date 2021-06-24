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Более 750 безымянных захоронений нашли на месте бывшей школы в Канаде

24.06.2021 19:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Свыше 750 безымянных захоронений были найдены на территории бывшей школы-интерната в провинции Саскачеван, расположенной в центре Канады, сообщил в четверг телеканал CPAC.

YouTube / Pompeii Sites
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Ранее канал CBC сообщал, что на месте бывшей школы находятся не менее ста с лишним могил.

"Мы начали исследование с использованием радаров 2 июня. По данным на вчерашний день мы нашли 751 безымянное захоронение", – заявил на пресс-конференции представитель объединения индейских народов Канады Кадмус Делорм.

В конце мая текущего года появилась информация, что в городе Камлупс на территории, где раньше была школа-интернат для детей коренного населения страны, обнаружили останки множества несовершеннолетних. Эта школа действовала до 1969 года под патронажем католической церкви, а позже перешла под контроль правительства, просуществовав до 1978-го.

Через такие школы-интернаты прошли более 150 тысяч подростков-индейцев. Из-за жестокого обращения и отсутствия необходимого ухода в них погибли более 3,2 тысячи человек. Ранее в этой связи правительство Канады принесло официальные извинения.

 
Теги: Минск
 
 
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Жуткие находки были сделаны в городе Камлупс на территории, где раньше была школа-интернат для детей-индейцев.
 
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